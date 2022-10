Donna travolta da treno tra Fvg e Veneto, forti ritardi

TRIESTE, 26 OTT - Una donna è stata investita e uccisa questa mattina poco dopo le 7 da un treno; potrebbe trattarsi di un suicidio. E' avvenuto tra le stazioni di Latisana (Udine) e Portogruaro (Venezia). Trenitalia ha chiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria ma sulla linea si sono accumulati ritardi superiori a due ore, che riguardano finora per il momento riguardano due treni Freccia rossa, un Intercity e sette treni regionali. Molti passeggeri in attesa su convogli fermi nei pressi della stazione di Latisana sono stati trasferiti in autobus messi a disposizione di Trenitalia fino alla stazione di Portogruaro.

