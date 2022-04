Donna uccisa in Lussemburgo: sabato funerali in Molise

PETACCIATO, 21 APR - Rientrerà a Petacciato, in Molise, all'alba di sabato 23 aprile, la salma di Sonia Di Pinto, la donna di 47 anni uccisa nel giorno di Pasqua nello scantinato del ristorante dove lavorava in Lussemburgo sembra per una rapina finita male. Il rito funebre si svolgerà nel pomeriggio, alle 16, nella Chiesa di San Rocco del paese, mentre la camera ardente sarà allestita nella palestra della scuola media "Cuoco" dalle 9 alle 13. Il sindaco Roberto Di Pardo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie che saranno celebrate dal vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca sul sagrato della Chiesa di San Rocco. "La comunità di Petacciato partecipa commossa ed unita al lutto che ha colpito la famiglia Di Pinto - dichiara il primo cittadino Di Pardo - per la tragica morte dell'amata Sonia".

