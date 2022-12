Dopo pioggia e vento, in arrivo ondata di freddo Artico

ROMA, 09 DIC - Dopo piogge, neve e venti forti portati su quasi tutta l'Italia dalla perturbazione in corso fino a domenica, per la prossima settimana si prevede l'attivo di un'ondata di aria fredda proveniente dall'Artico. Lo indica il sito iLMeteo.it. La perturbazione che accompagna il ponte dell'Immacolata, osserva Antonio Sanò, "alimentata da aria fredda in quota e sospinta da intensi venti meridionali, sta portando piogge al Centro-Nord"; per sabato si prevedono precipitazioni "via via più forti e sotto forma di nubifragi", aggiunge il direttore e fondatore del sito. Le regioni più colpite dal maltempo saranno quelle che si affacciano sul Mar Tirreno, ossia Toscana, Lazio, Campania e Calabria, lungo le coste e nell'immediato entroterra. A partire dal pomeriggio si prevedono piogge anche al Nord, soprattutto in Lombardia e nelle regioni orientali. Si prevede inoltre neve sugli Appennini sopra i 1.900 metri e sulle Alpi anche a 1.000 metri. In serata si segnalano venti forti "su tutti i bacini centro-meridionali dove il Libeccio e lo Scirocco potranno provocare anche mareggiate". Domenica la perturbazione dovrebbe gradualmente allontanarsi dall'Italia, spinta dai venti freddi di Maestrale, con le ultime piogge ancora in Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Marche e basso Tirreno. Attesi venti molto forti sui mari Tirreno, di Sardegna e lo Ionio. L'afflusso fredda farà scendere il limite delle nevicate sulle Alpi, a quote intorno a 500 metri nella zona delle Dolomiti ea 700-800 metri nel versante adriatico degli Appennini. Nel dettaglio: - Venerdì 9: A Nord piogge diffuse, neve sotto i 1.000 metri, localmente in pianura sul Piemonte; al Centro rovesci su aree Tirreniche e Umbria; al Sud parzialmente nuvoloso. - Sabato 10: a Nord peggioramento dal pomeriggio con piogge; al Centro maltempo via via più diffuso e forte, a Sud peggioramento ovunque. - Domenica 11: a Nord: piogge diffuse nelle regioni orientali, miglioramento in Lombardia, nevicate a quote più basse; al Centro piogge su Toscana, Umbria e Marche, a Sud qualche pioggia sul basso Tirreno.

