Droga: in auto 21 kg di cocaina, arrestato

AREZZO, 22 APR - In auto trasportava oltre 21 chili di cocaina. Per questo la polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un 49enne. A fermare per un controllo l'auto, con targa italiana, condotta dall'uomo, calabrese, incensurato, sono stati gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Battifolle sul tratto aretino dell'Autosole. Le risposte troppo evasive fornite dall'uomo e il suo atteggiamento nervoso, fanno sapere gli investigatori, hanno insospettito i poliziotti che hanno deciso di procedere alla perquisizione dell'autovettura, estesa anche alla persona. L'auto, ad un attento esame, è risultata provvista di un sottofondo dentro il quale erano nascosti 20 panetti di cellophane risultati poi contenere 21,775 kg di cocaina purissima. L'uomo è stato arrestato, la droga sequestrata.

