Droga: operazione polizia a Torino, 90 arresti

TORINO, 25 GEN - Sono circa 90 i pusher arrestati dagli uomini della Questura di Torino impegnati in questi giorni sulle strade del quartiere periferico di Barriera di Milano di Torino, nell'operazione 'Pusher 2022' in attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono stati individuati gruppi di pusher nordafricani, che presidiano la piazza di spaccio del quartiere con l'ausilio di vedette, nell'arco delle 24 ore, spesso utilizzando biciclette e monopattini per i loro spostamenti, in modo da poter guadagnare la fuga, nel caso fossero arrivate le forze dell'ordine. Grazie alla videosorveglianza e agli interventi dei poliziotti delle Volanti è stato possibile identificare numerose persone e, come spiegano dalla Questura del capoluogo piemontese "raccogliere preziose informazioni circa le dinamiche e le tecniche di spaccio adottate dai pusher, di sequestrare molteplici dosi di stupefacente di varia natura (crack, eroina e cocaina) nonché di procedere ad arresti in flagranza e ad arresti ritardati di presunti spacciatori". Oltre trenta gli arresti ritardati e 45 in flagranza di reato. Tutti stranieri. Sequestrati oltre un chilo di crack-cocaina, oltre 500 grammi di eroina e somma contante di circa 50.000 euro. Nei giorni scorsi infine gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato Barriera Milano, su delega della Procura di Torino, hanno dato infine corso alla notifica dei provvedimenti di arresto ritardato nei confronti di altre 12 persone di provenienza centrafricana.

