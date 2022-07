Droga: presa coppia con 16 kg coca, hascish e marijuana

Un uomo di 36 anni e la sua compagna di 35 sono stati arrestati dalla polizia a Ruffano perchè accusati di detenzione ai fini di spaccio di 2 kg di cocaina, 6 kg di marijuana e 8 kg di hascisc tutti confezionati in panetti. La polizia ha fermato ieri sera per un controllo la donna che era alla guida della propria automobile. Sulla vettura sono stati scoperti in uno scatolone, due panetti di coca dal peso complessivo di 2 kg. In una successiva perquisizione nella casa della coppia , dove si trovava l'uomo, e nel garage sono stati scoperti altri 6 kg di marijuana e 8 di hascisc, suddivisi in panetti e nascosti dappertutto, anche nel refrigeratore.

