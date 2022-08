Droga:scoperta piantagione,arrestato un consigliere comunale

MESORACA, 12 AGO - Tre persone, tra le quali anche un consigliere comunale in carica che è stato temporaneamente sospeso, sono state arrestate dai carabinieri a Mesoraca, nel Crotonese, con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Per due di loro sono stati disposti i domiciliari mentre un terzo è stato condotto nel carcere di Crotone. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria", dopo aver individuato una piantagione di canapa indiana all'interno del fondo agricolo di proprietà di un commerciante 62enne, hanno attuato un servizio di osservazione sorprendendo quest'ultimo che, assieme ad altre due persone, un 49enne, operatore socio sanitario, e un 57enne, commerciante di Rizziconi (Reggio Calabria), mentre stavano raccogliendo, esfoliandole, numerose piante di marijuana. I militari, dopo avere bloccato i tre, hanno perquisito l'area trovando più di 2.500 arbusti in fase d'infiorescenza, 9 chilogrammi di sostanza stupefacente già stipati in alcuni sacchi e pronti per la successiva commercializzazione e altro materiale utile alla coltivazione, al confezionamento e all'essiccazione della droga. Per il consigliere comunale la Prefettura di Crotone ha disposto la sospensione temporanea dalla carica ricoperta. I materiali e la droga, sulla quale saranno effettuati gli opportuni accertamenti merceologici per stabilirne la quantità di principio attivo, sono stati sequestrati.

