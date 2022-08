Due morti in Toscana per il maltempo, colpiti da alberi

FIRENZE, 18 AGO - Due morti in Toscana per il maltempo: a Lucca e a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi. Le due vittime sono state in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e nel parco La Malfa a Carrara, entrambi colpiti da alberi. Nel primo caso, riferisce il 118, la vittima è un uomo, nell'altro una donna per la quale ci sono stati tentativi di rianimarla ma è poi deceduta. Altre quattro persone sono state ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre per cadute alberi. Tre sono stati portati in codice giallo all'ospedale Apuane mentre i vigili del Fuoco sono impegnati a liberare una quarta persona, data con gravità codice rosso, da una roulotte. A Camaiore (Lucca), via Italica, codice giallo per altra persona travolta da albero e portata all'ospedale Versilia. Altre persone ferite in varie parti della Toscana. A Barga la parte di un tetto staccatosi da una casa ha centrato auto con persone all'interno, tre i feriti. A Massa una tromba d'aria ha causato col sollevamento di materiali il ferimento di un addetto di un deposito dei pullman. A Firenze due feriti lievi in un'auto vicino allo stadio per la caduta di una pianta, un'altra persona al mercato del Galluzzo è stata colpita da un ramo, a Bottai un albero è andato su un camper del campeggio ma tutti illesi. Danni al mercato di Marina di Carrara e in Versilia dove il nubifragio ha spazzato via ombrelloni e sdraio: danni alle cabine e decine di stabilimenti danneggiati. L'Anas ha dovuto chiudere per le cadute alberi tratti di strade statali come l'Aurelia al km 323 a Pisa, la Sarzanese-Valdera a Lajatico (Pisa), la strada del Passo del Cerreto al km 12,4 a Fivizzano (Massa Carrara). Crollato il tetto di un condominio a Pietrasanta (Lucca), i pompieri stanno mettendolo in sicurezza. A Firenze un albero ha colpito un tram alle Cascine e la linea per Scandicci è andata bloccata. Un'altra pianta giù alla fermata Strozzi-Fallaci alla Fortezza, nessun ferito ma danni alla linea elettrica.

