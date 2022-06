Due morti per punture di insetti in 48 ore in Lombardia

MILANO, 21 GIU - Due persone - una donna di 63 anni e un uomo di 62 - sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano, nel Pavese, e a Milano. La donna è deceduta, domenica pomeriggio, per uno choc anafilattico provocato dalla puntura di una vespa: era una dipendente comunale in pensione a conoscenza di essere allergica al veleno dell'insetto. Dopo essere stata punta si è iniettata il farmaco salvavita ma è entrata in coma e i soccorsi sono stati inutili. Stesso destino - in questo caso non si sa se sia stata un'ape o una vespa - per l'uomo ieri pomeriggio al Parco delle Cave di Milano. Si occupava abitualmente di un orto dove si è accasciato: gli amici hanno chiamato subito i soccorsi, ma anche per lui lo shock anafilattico è stato fatale.

