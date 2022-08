Due turisti aggrediti a Napoli durante una tentata rapina

NAPOLI, 26 AGO - Due turisti francesi sono stati aggrediti la scorsa notte a Napoli nel corso di una tentata rapina. Entrambi hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale "Vecchio Pellegrini" ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Il fatto è accaduto, intorno alle 3, ai Quartieri Spagnoli. I due facevano parte di una comitiva che all'improvviso è stata avvicinata da due individui a bordo di uno scooter. I malviventi armati di pistola, prima hanno esploso a scopo intimidatorio dei colpi d'arma da fuoco (probabilmente a salve) e poi hanno tentato di sottrarre un costo orologio ad una donna di 32 anni, proveniente da Parigi. Durante la colluttazione è stato aggredito anche uno degli amici della vittima - un suo coetaneo e connazionale - che nel tentativo di proteggere la ragazza è stato colpito alla testa probabilmente con il calcio di una pistola. Trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Vecchio Pellegrini", entrambi hanno rifiutato il ricovero e sono stati dimessi. La donna ha riportato una frattura della clavicola sinistra: dovrà stare a riposo per 30 giorni. L'altra persona, invece, un trauma cranico non commotivo con abrasioni. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Napoli centro che non hanno rinvenuto bossoli sul selciato.

