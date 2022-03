Due ustionati con acqua bollente in stabilimento ex Buitoni

SANSEPOLCRO (AREZZO), 18 MAR - Grave infortunio sul lavoro a Sansepolcro (Arezzo) dove due dipendenti dello stabilimento ex Buitoni sono rimasti ustionati con acqua bollente. E' accaduto presso l'azienda che ora è di Newlat (ex Buitoni). I feriti sono un addetto di 22 anni e uno di 43 anni. Le cause saranno accertate dai carabinieri. Secondo una ricostruzione, i due mentre stavano lavorando si sono provocati ustioni del terzo grado in varie parti del corpo con acqua bollente uscita dal processo produttivo. Entrambi sono stati trasferiti subito con l'elicottero Pegaso al Centro grandi ustionati 'Bufalini' di Cesena. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e anche gli ispettori del lavoro insieme ai carabinieri.

