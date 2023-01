E' arrivata la neve sulle montagne del sisma

USSITA, 10 GEN - Sulle piste di Frontignano di Ussita (Macerata), nel cuore del cratere sismico, è arrivata la neve. Stamani - annuncia la società gestisce che gli impianti sciistici - si registrano accumuli che vanno dai 10 centimetri a valle, ai 15-20 a quota 1600 metri. "Questo è il buongiorno che ci piace - si legge nella pagina Facebook Frontignano360 - Speriamo che continui ancora", aggiungendo: "in base all'andamento meteo dei prossimi giorni, possibile apertura del tapis roulant Campo scuola nel fine settimana". Soltanto pochi giorni fa era stato lanciato il grido di allarme, da parte degli operatori della montagna, per l'assoluta assenza di neve. La neve caduta nelle ultime ore riaccende la speranza, anche se le previsioni meteo per l'intera settimana non fanno ben sperare, dato che viene previsto tempo soleggiato per l'intera settimana, con l'unica eccezione per la notte di giovedì quando viene segnalata una nuova, ma debole, precipitazione nevosa.

