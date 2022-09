E. League: Roma; Mourinho 'Zaniolo gioca, cambieremo dietro'

ROMA, 14 SET - "Zaniolo domani giocherà. Avrebbe rischiato anche ad Empoli, ma sono riuscito a preservarlo. Non so se avrà 90 minuti nelle gambe, ma di testa sta molto bene": lo ha detto Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League di domani contro l'Helsinki. "In difesa domani cambieremo, giocheranno solo due dei tre centrali che abbiamo", ha poi aggiunto il tecnico portoghese E sul momento di forma di Pellegrini non ha dubbi: "Io lo scorso anno ho detto che mi piacerebbe avere tre Lorenzo e che tutti e tre sarebbero stati titolari. E' un grande giocatore in ogni ruolo che ricopre e ha grandi margini di miglioramento. E' un peccato che ce ne sia solo uno, ne vorrei tre di Lorenzo. Cercheremo - ha poi aggiunto - di dargli un ruolo dove comunque si sente a suo agio, ma Pellegrini, da capitano, è il primo a sapere che la cosa più importante è essere a disposizione della squadra". Poi parlando della partita di domani ha aggiunto: "Dicono che sarà facile con l'Helsinki, ma non per me. Il loro risultato con il Betis è bugiardo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA