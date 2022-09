Elezioni: manifesto errato, via nomi candidati in seggio Genova

GENOVA, 25 SET - Un errore di stampa o di assemblaggio di alcuni manifesti affissi in un seggio di Genova ha fatto scomparire i nomi di alcuni candidati da votare e ha inserito al loro posto quelli di un altro collegio. E' accaduto stamani nel seggio presso la scuola Garaventa nel centro di Genova e sono in corso verifiche per capire se l'errore sia stato ripetuto in altre sezioni. Nel manifesto sono stati inseriti in parte i candidati di un collegio diverso e sono così scomparsi i nomi di alcuni candidati. Uno di loro, il parlamentare uscente Luca Pastorino, ha scritto al Prefetto per chiedere "una cortese verifica nelle modalità da voi meglio individuate ( ad esempio un fonogramma ai seggi di riscontro ) circa la corretta affissione dei corrispondenti e corretti manifesti del Collegio 3 Liguria Uninominale Camera presso i Seggi poiché sono arrivate segnalazioni circa l'esposizione erronea al di fuori di alcune sezioni del manifesto assemblato con parte del collegio 2 e parte del collegio 3 che potrebbe comportare confusione e non corrispondenza nell'elettore che si accinge ad esercitare il proprio diritto di voto".

