NAPOLI, 25 LUG - "L'ultima volta che in Italia ha vinto il centrosinistra è stato il 2006, chi c'era nel 2006? Mastella. E vinsero grazie ai voti della Campania. Quindi non fosse altro che per scaramanzia, per un po' di iella da evitare, consiglio di fare l'alleanza con noi. Chi non la fa, sono cacchi propri". Così il segretario di Noi di centro, Clemente Mastella.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA