Elicottero caduto nel Biellese, morto il pilota

AOSTA, 02 GEN - È morto nella tarda serata di domenica, Marco Imperato, 45 anni di Morgex (Aosta), il pilota dell'elicottero precipitato il 23 novembre nel biellese. L'uomo era ricoverato in condizioni giudicate molto gravi al Cto di Torino Aveva circa 20 anni di esperienza nel settore aeronautico, era originario della provincia di Salerno e abitava a Morgex, in alta Valle d'Aosta, vicino a Courmayeur, una delle due aree di riferimento per la Sky aviation (l'altra è Cossato, nel Biellese), società per la quale lavorava.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA