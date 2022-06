Elicottero scomparso: terzo giorno di ricerche in Appennino

MODENA, 11 GIU - Sono riprese dalle 7 circa di questa mattina sotto il coordinamento di Aeronautica militare e Prefettura di Modena le ricerche dell'elicottero di cui si sono perse le tracce giovedì mattina sull'Appennino tosco-emiliano. Il velivolo, con sette persone a bordo (sei passeggeri e il pilota), era partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto nel Trevigiano. Ieri numerosi sorvoli, e ricognizioni con squadre di terra, anche sul versante toscano del crinale, non hanno dato alcun esito. Al terzo giorno di ricerche, il soccorso alpino è presente con diverse squadre territoriali, alcune delle quali pronte all'occorrenza ad imbarcarsi su elicotteri per sorvoli dall'alto, e due basi mobili: una a Pievepelago e l'altra a Piandelagotti (in Appennino Modenese, vicino al confine con la provincia di Reggio Emilia). L'elicottero, ingaggiato da un'azienda emiliana, da qualche giorno faceva la spola tra Toscana e Veneto per portare alcuni manager stranieri, quattro imprenditori turchi e due libanesi, in visita in alcune aziende, in concomitanza con una importante fiera sulla carta a Lucca. Di origine veneta il pilota.

