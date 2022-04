Energia: Carfagna, necessario strumento 'gemello' del Pnrr

ROMA, 05 APR - "Per costituire una piattaforma energetica nel Mezzogiorno e per fare del Mezzogiorno un hub energetico nel Mediterraneo il Pnrr offre sicuramente delle opportunità importanti che vanno colte, ma credo che queste non bastino e che ci sia bisogno di trattare in Europa un altro strumento di investimento appositamente dedicato", un "gemello del Pnrr". Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna durante l'audizione dinanzi alle Commissioni riunite Politiche dell'Unione europea e Bilancio del Senato. "Su alcuni singoli investimenti e su alcune linee di finanziamento se si porranno dei problemi, e credo che si porranno, di rispetto dei tempi per la realizzazione a causa del calo di energia, della difficoltà di reperimento delle materie prime e dell'aumento dei prezzi - ha sottolineato Carfagna - si potrà prevedere un allungamento dei tempi, un aggiornamento del piano. Per quello che riguarda la necessità di investire e e rafforzare la nostra autonomia energetica, credo ci ci sia bisogno di discutere in Europa e di ottenere un altro strumento Europeo, gemello del Pnrr, finanziato con il titolo del debito comune Europeo che possa sostenere Paesi soprattutto come l'Italia e la Germania che rischiano di pagare un prezzo molto alto all'azione che dobbiamo intraprendere che porterà a ridurre, se non addirittura ad interrompere il flusso del gas dalla Russia".

