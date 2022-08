Energia: Malagò, piano Marshall per garantire sopravvivenza

ROMA, 31 AGO - Quello del caro prezzi "è un'emergenza nazionale e deve essere affrontato con la massima trasversalità", per questo "serve un piano Marshall che garantisca la sopravvivenza". A dirlo è il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine di un evento al Salone d'onore del Coni. "Il fatto che oggi tutti e nessuno trattino questo argomento certo non aiuta. Siamo in guerra, una guerra diversa, un nuovo conflitto. Quando è così devi avere un esecutivo nel pieno delle sue funzioni e la massima autorevolezza. Noi dello sport siamo spettatori interessati e profondamente vittime. Sento gestori di impianti che stanno nell'impossibilità di andare avanti", ha concluso

