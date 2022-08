Energia: Meloni, no a scostamento, già indebitati

TERMOLI, 31 AGO - "Lo scostamento di bilancio ovvero un ulteriore debito per questa nazione è l'estrema ratio". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, a margine di un comizio elettorale a Termoli (Campobasso), rispondendo ad una domanda sull'eventualità di uno scostamento di bilancio per affrontare la questione dei rincari delle bollette energetiche . "Siamo la nazione del mondo occidentale - ha spiegato - che si è già indebitata di più con i soldi del Pnrr. Ora abbiamo quelle risorse che in teoria sono destinate a fare altro prioritariamente perchè per l'energia c'è molto poco. Io dico che le priorità sono cambiate e che la prima cosa che dovremmo fare è rivedere quelle priorità dei soldi per i quali già ci siamo indebitati per concentrarci sulla priorità delle bollette".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA