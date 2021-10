Omicidio nella notte nel piccolo comune di Luserna San Giovanni, nel Torinese. I carabinieri di Pinerolo hanno arrestato un uomo che è entrato in un bar e ha ucciso una ragazza italiana a coltellate. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Il delitto è accaduto in un bar di via Primo Maggio.

