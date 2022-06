Esami terza media al via per oltre 565 mila studenti

ROMA, 13 GIU - Per molti ragazzi delle scuole medie da oggi partono le prove d'esame di terza media. Le prove si svolgeranno nel periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30, decideranno in autonomia gli istituti le date. Al netto degli scrutini, ad oggi sono iscritti agli esami di terza media 565.630 studentesse e studenti, dei quali 560.933 interni e 4.697 esterni. Sono previste due prove scritte, una di Italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, seguirà un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla Lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'Educazione civica. La votazione finale resta in decimi. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi non sarà requisito di accesso alle prove. L'esame si svolge in presenza; per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA