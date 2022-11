Escursionista di Singapore salvato sulle montagne biellesi

BIELLA, 07 NOV - Un escursionista di Singapore è stato tratto in salvo dal soccorso alpino ieri notte nella valle di Oropa, nell'area comune di Biella. Si era infortunato a una caviglia scendendo dal monte Tovo (circa 2.200 metri di quota) e a lanciare l'allarme è stato il compagno di escursione, che ha chiesto aiuto al gestore del rifugio Rosazza. Il soccorso alpino si è attivato e ha raggiunto l'infortunato: aveva un principio di ipotermia e non era in grado di camminare. E' stato quindi caricato su di una barella e portato a valle a piedi.

