Escursionista morto sul Resegone nel Lecchese

LECCO, 28 AGO - Un escursionista di 80 anni, di Lecco, è stato trovato morto oggi lungo il sentiero n. 5, dai Piani di Erna al Passo del Fò, sulle pendici del monte Resegone. Il corpo è stato individuato nei pressi dell'attraversamento del canale Comera, sotto la località Bedoletta, pochi metri prima del bivio con il sentiero n.1. E' intervenuto per il recupero il Soccorso alpino di Lecco con l'ausilio di un elicottero. Volontari in azione anche per le ricerche di una donna di 83 anni di Lecco. Era uscita di casa stamattina per una passeggiata ma dopo alcune ore i familiari si sono preoccupati e hanno dato l'allarme. Alla fine la donna è stata ritrovata, in buone condizioni, nella zona collinare di Neguggio. Intervento anche a Pescate, alle porte di Lecco. Un uomo di 75 anni si è trovato in difficoltà lungo il sentiero sotto la località San Michele. I soccorritori lo hanno raggiunto a piedi e portato a valle con la barella.

