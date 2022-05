Esibizione Frecce tricolori sulla costa di Giovinazzo-Molfetta

BARI, 07 MAG - La Pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica militare si è esibita questo pomeriggio sullo specchio di mare dinanzi a Giovinazzo e Molfetta, nel nord barese e domani pomeriggio sarà a Bari in occasione dei festeggiamenti per San Nicola, patrono della città. Malgrado il tempo incerto e qualche goccia di pioggia, all'esibizione hanno assistito migliaia di persone. In serata il sindaco di Bari, Antonio Decaro riceve a Palazzo di città per un saluto di benvenuto i piloti della Pattuglia acrobatica accompagnati dal generale Frigerio, comandante della 3a Regione aerea. All'incontro sono presenti anche i sindaci di Giovinazzo e Molfetta.

