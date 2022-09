Esperto, nubifragio Marche innescato da estate calda

ROMA, 16 SET - E' stato il caldo eccezionale dell'estate 2022 a innescare il violento nubifragio avvenuto sulle Marche. Lo indica Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma, che riunisce Regione Toscana e Cnr. "Il nubifragio nelle Marche è avvenuto dopo un'estate particolarmente calda, durante la quale la temperatura del mare è stata di 4-5 gradi superiore alla media", ha osservato. Il processo di evaporazione ha portato ad accumulare una maggiore quantità di umidità. "C'è stato così un accumulo di energia che ora il sistema dovrà scaricare per tornare in equilibrio. Di conseguenza l'autunno potrebbe essere particolarmente complesso". Per Gozzini, il violento nubifragio nelle Marche è stato un evento impossibile da prevedere perché molto localizzato rispetto alle capacità dei modelli meteorologici. "I modelli meteorologici davano una localizzazione dei fenomeni più sulla Toscana ed erano anticipati nel tempo. Il problema - ha aggiunto - è che c'è ancora una forte incertezza, tanto che attualmente è impossibile prevedere fenomeni così localizzati". Gli elementi critici, ha aggiunto, sono attualmente "riuscire a capire dove e quando avverranno".

