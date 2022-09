Esplode ordigno, uomo gravissimo nel Goriziano

SAN PIER D'ISONZO, 27 SET - Un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito dall'esplosione di un ordigno nell'area della centrale elettrica di San Pier d'Isonzo (Gorizia). La richiesta di soccorso soccorso alla Sores/Struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia è giunta ieri verso le 18.30. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, l'uomo nella deflagrazione è rimasto ferito alle mani e alla parte alta del corpo. Soccorso immediatamente dall'equipe di una ambulanza è stato poi trasportato dall'elicottero in gravi condizioni (codice rosso), all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I militari dell'Arma stanno indagando per cercare di capire la provenienza dell'ordigno e il motivo per cui la vittima dell'esplosione lo stesse maneggiando.

