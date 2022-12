MONZA, 22 DIC - Due persone sono rimaste lievemente ustionate da acqua bollente, per la rottura di una tubatura del teleriscaldamento, in via Donizetti a Monza. A quanto emerso stavano camminando quando la tubatura è esplosa. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e la Polizia Locale.

