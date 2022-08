Esplode un container a bordo di un rimorchiatore nel porto di Crotone: tre morti

Tre persone sono morte a causa dello scoppio di un container, per cause in corso d’accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime sono membri dell’equipaggio dell’imbarcazione, che batte bandiera straniera. Una quarta persona é rimasta ferita ed é stata ricoverata nell’ospedale di Crotone.

Si era diffusa la notizia anche di 4 dispersi, ma i vigili del del fuoco del Comando provinciale di Crotone hanno smentito confermando invece che nello scoppio tre persone hanno perso la vita. Secondo quanto è stato accertato, le quattro persone date in un primo tempo per disperse erano scese temporaneamente dal rimorchiatore e sono state successivamente rintracciate.

I corpi di due vittime sono stati scaraventati, a causa dell’esplosione, sulla banchina del porto, mentre il terzo cadavere é stato trovato in mare.

