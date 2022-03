Esplosione gas e incendio in casa nel catanzarese, 2 feriti

SELLIA MARINA, 28 MAR - Paura nella notte a Sellia Marina a seguito di un'esplosione per una fuga di gas che ha provocato anche un incendio in un appartamento di Sellia Marina in provincia di Catanzaro. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve. Il fatto è avvenuto in un'abitazione posta al primo piano in un fabbricato in via Acqua delle Mandrie nella cittadina della costa ionica catanzarese. I due feriti hanno riportato delle ustioni giudicate non gravi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina del Comando provinciale di Catanzaro che ha provveduto alla estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito. Le fiamme, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, hanno avuto origine dal locale cucina e, successivamente, lo spostamento d'aria originatosi dall'esplosione ha divelto il portoncino di ingresso e le finestre procurando lievi danni ad alcune vetture parcheggiate in prossimità del'abitazione.

