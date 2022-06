Esplosione in abitazione nel Siracusano, un morto

SORTINO, 05 GIU - Esplosione questa notte in un'abitazione di due piani in via Carlentini, a Sortino, nel Siracusano. Vincenzo Failla, 56 anni, operaio forestale, è deceduto; la sorella, che abitava insieme a lui, è stata estratta dalle macerie dai vigili del fuoco e subito ricoverata in ospedale. Secondo una prima ricostruzione l'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas, si è innescato un incendio che ha devastato l'immobile. I vigili del fuoco stanno ancora operando per mettere in sicurezza l'area.

