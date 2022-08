Esplosione su rimorchiatore a Crotone, tre morti e un ferito

CROTONE, 31 AGO - Tre persone sono morte ed un'altra é rimasta ferita in modo grave a causa dello scoppio verificatosi, per cause in corso d'accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime sono membri dell'equipaggio dell'imbarcazione, che batte bandiera straniera. Una quarta persona é rimasta ferita in modo grave ed é stata ricoverata nell'ospedale di Crotone. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone. Per coordinare le indagini é giunto sul posto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Crotone, Alessandro Rho. I corpi di due vittime sono stati scaraventati, a causa dell'esplosione, sulla banchina del porto, mentre il terzo cadavere é stato trovato in mare. Lo scoppio, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, si é verificato a poppa dell'imbarcazione ed ha investito le persone che si trovavano nelle vicinanze per effettuare alcuni lavori. Il rimorchiatore era ormeggiato in porto per attività di manutenzione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA