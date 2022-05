Estorsioni di 'baby gang' a Lucca, 4 minori denunciati

LUCCA, 28 MAG - Denunciati dai carabinieri i membri di una baby gang che agiva nel centro storico di Lucca. Sono quattro ragazzi lucchesi, tra i 14 ed i 16 anni, deferiti alla procura minorile per minacce, tentata rapina ed estorsione ai danni di ragazzi di poco più piccoli, fra i 13 e i 14 anni. Obiettivo degli assalti, era portare via i loro soldi. Le indagini dell'Arma hanno ricostruito episodi avvenuti a aprile e maggio, quando la gang avrebbe ottenuto con minacce e percosse somme di denaro. In un'aggressione, il 23 aprile in piazza Napoleone, i quattro avrebbero accerchiato un 14enne e dopo averlo bloccato, minacciandolo e colpendolo con schiaffi, lo avrebbero costretto a consegnare 130 euro. Un altro fatto risale al 14 maggio quando il gruppo avrebbe costretto con la minaccia un 13enne ed un 14enne a consegnare i pochi spiccioli che avevano con sé. I carabinieri hanno spiegato di ritenere che nel gruppo degli autori siano coinvolti altri minori e che ci siano altri episodi non denunciati. Le indagini proseguono.

