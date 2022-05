Estorsioni: Maria Falcone, è necessaria una repressione forte

PALERMO, 21 MAG - "Contro il fenomeno del pizzo è necessaria una repressione forte e costante, degna di uno Stato di diritto". Lo ha detto Maria Falcone nel corso del suo intervento al convegno di Confcommercio su racket e imprese che si sta svolgendo a villa Igiea, a Palermo. "I soldi che arriveranno dall'Europa possono essere fondamentale per la rinascita economica del territorio. Vi prego - ha aggiunto rivolgendosi agli imprenditori e alle istituzioni presenti in platea - riscrivete la storia economica di Palermo e della Sicilia, create una scuola diversa, per far si che nasca una società in grado di ribellarsi alla criminalità. Solo attraverso lo sviluppo si può vincere la mafia".

