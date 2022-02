Europa League: Percassi, altra serata storica per l'Atalanta

BERGAMO, 24 FEB - "Siamo sempre al centro delle cronache sportive, è un'altra serata storica per Bergamo e per l'Atalanta". Così, a Sky Sport, l'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi dopo la vittoria sull'Olympiacos e la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. "La squadra ha fatto una grande partita in un ambiente molto caldo - dice ancora - e siamo contenti per Malinovskyi, sperando che la situazione in Ucraina si chiuda alla svelta". Infine, sull'ingresso nel capitale azionario della cordata Usa guidata dal businessman statunitense Steven Pagliuca: "è una grande opportunità per rendere l'Atalanta ancora più forte mantenendo il nostro Dna. L'obiettivo è potenziarsi e diventare più forti partendo dal settore giovanile, nel rispetto delle tradizioni societarie".

