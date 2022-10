Ex boss del Brenta Maniero a processo per bancarotta

di Andrea Cittadini (ANSA) - BRESCIA, 17 OTT - Nuovo processo bresciano per Felice Maniero. Giovedì prenderà infatti il via a Brescia il processo nel quale l'ex boss della Mala del Brenta deve rispondere di bancarotta fraudolenta. I fatti risalgono al 2016 quando Faccia d'Angelo, secondo la Procura di Brescia, avrebbe distratto dal patrimonio sociale della Anyaquae s.r.l., società a lui facente capo, beni per oltre 100mila euro. Maniero, difeso dall'avvocato Rolando Iorio, era già stato coinvolto in una vicenda simile a Bari e il tribunale lo aveva assolto. L'ex boss del Brenta aveva vissuto con una nuova identità a Brescia dove venne arrestato nell'ottobre del 2019 per maltrattamenti sulla compagna. Per questa vicenda è stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione.

