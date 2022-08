Ex pm Nordio si candida alle politiche con Fdi

VENEZIA, 19 AGO - "Dopo aver scritto, per oltre 25 anni, sulle criticità della nostra giustizia e sulla necessità di rimedi urgenti in senso garantista e liberale, la rinuncia a intervenire attivamente quando te ne viene offerta la possibilità sarebbe una mancanza di coraggio, o quantomeno un atteggiamento di incoerenza e di pigrizia". Lo scrive l'ex pm veneziano Carlo Nordio, in una "lettera aperta" su Il Gazzettino, confermando la decisione di candidarsi alle prossime elezioni politiche con Fratelli d'Italia. Nordio ricorda di essere sempre stato contrario alla discesa in politica di magistrati ma, spiega, "mi è stato obiettato che se il motivo è valido nell'immediatezza del congedo, quando sono ancora attuali le conseguenze delle indagini e le eventuali conseguenti polemiche, ciò non è più vero quando il tempo, padre di oblio oltre che di verità, ne ha sfumato o dissolto i contorni. E poiché son passati quasi sei anni dal mio congedo, e la magistratura mi sembra quasi un ricordo lontano questi scrupoli non sono più giustificati".

