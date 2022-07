Ex vicario generale Matzneller morto di Covid

BOLZANO, 20 LUG - Si è spento questa notte a Bolzano, dopo aver contratto il Covid, l'ex vicario generale Josef Matzneller. Aveva 77 anni ed era stato per 16 anni segretario privato del vescovo Gargitter e poi per vent'anni, fino al 2016, vicario generale della Diocesi di Bolzano-Bressanone, accompagnando il servizio pastorale di tre vescovi. I funerali si terranno lunedì 1° agosto alle 15 nel duomo di Bressanone. Matzneller era nato il 19 settembre 1944 ad Aldino. Ordinato sacerdote il 10 ottobre 1970 a Roma, aveva poi proseguito gli studi nella capitale fino al 1975. In seguito è stato segretario privato del vescovo Joseph Gargitter per 16 anni e in aggiunta dal 1989 al 1996 Cancelliere iocesano. Nei successivi vent'anni, dal 1996 al 2016, monsignor Matzneller ha ricoperto l'incarico di Vicario generale della Diocesi, accompagnando il servizio pastorale di tre vescovi. Dall'agosto 2008 al marzo 2009 (dalla scomparsa del vescovo Egger fino alla nomina del successore Golser) è stato amministratore diocesano; nel 2009 è stato riconfermato Vicario generale dal vescovo Golser e in aggiunta Canonico della Cattedrale di Bressanone. Nel 2014 il vescovo Muser ha conferito a Josef Matzneller la medaglia diocesana in occasione del suo 70.mo compleanno. A conclusione del suo mandato di vicario generale, papa Francesco - su richiesta del vescovo - ha nominato Josef Matzneller "monsignore". Questo titolo onorifico di "Cappellano di Sua Santità" non era più stato conferito nella nostra Diocesi dopo il Concilio. Dal 1° settembre 2017 monsignor Matzneller aveva assunto l'incarico di Presidente della Fondazione "Palazzo vescovile di Bressanone - Museo diocesano e Archivio diocesano." Prima delle esequie la salma sarà esposta da venerdì 29 luglio nella chiesa del Palazzo vescovile a Bressanone. I funerali si svolgeranno lunedì 1° agosto alle 15 nel duomo di Bressanone. Monsignor Matzneller sarà sepolto sotto le arcate del cimitero di Bressanone.

