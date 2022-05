Fabrizio Corona ottiene affidamento terapeutico in comunità

MILANO, 31 MAG - Fabrizio Corona, che era in detenzione domiciliare per scontare la pena residua per le sue condanne, ha ottenuto la misura alternativa dell'affidamento terapeutico in una "struttura comunitaria" a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza dei legali dell'ex 're dei paparazzi', gli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra. I giudici, infatti, hanno evidenziato i "miglioramenti" dell'ex agente fotografico e mettono in luce nel provvedimento che "il percorso terapeutico", che tra l'altro è già in corso, "appare idoneo ai bisogni di cura" per promuovere la sua "riabilitazione" e il "superamento di importanti fragilità personali", anche perché soffre di una "patologia psichiatrica". L'ex 'fotografo dei vip' ha portato avanti, scrivono i giudici, "un lavoro introspettivo" anche sulla sua "dipendenza patologica dai guadagni". Corona dovrà recarsi per 4 ore il venerdì nella comunità a Limbiate.

