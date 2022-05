Falcone:sorella Maria,all'albero dopo cattura Messina Denaro

PALERMO, 23 MAG - "Quest'albero è diventato un monumento nazionale e un simbolo di rinascita: ci ha permesso di andare avanti e mettere in carcere tutti i latitanti. Tutti tranne uno: Matteo Messina Denaro. Appena lo prenderemo vi aspetto tutti nuovamente qui per gioire insieme". Così Maria Falcone, sorella del giudice assassinato nella strage di Capaci, dal palchetto accanto all'albero di via Notarbartolo dedicato al fratello Giovanni. "La mafia si vince con la cultura e con la coesione - ha aggiunto - 30 anni fa eravamo in ginocchio e col cuore spezzato, dopo abbiamo rialzato la testa e siamo scesi con cortei e striscioni. Grazie per essere qui oggi e di esserci stati dal 1992 a ora". Davanti all'albero si è radunata una folla di centinaia di persone.

