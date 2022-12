False multe a Napoli, nuova truffa contro gli automobilisti

NAPOLI, 07 DIC - E' in corso un inedito tentativo di truffa ai danni dei cittadini residenti nel Comune di Napoli: è stato, infatti, segnalato dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative che ignoti stanno producendo multe fasulle, depositate sui parabrezza dei veicoli in sosta, in cui si chiede il pagamento di somme su un Iban diverso da quello del Comune. La polizia locale ha diffuso oggi un alert ai cittadini, mentre sono in corso indagini per individuare i responsabili, attraverso l'Iban 'taroccato'. L'unico codice bancario su cui effettuare versamenti per le contravvenzioni, ricordano dal municipio, è IT03W0760103400001033919109, intestato al Comune di Napoli.

