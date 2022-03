False vaccinazioni a Verona, arrestato medico e 5 complici

VERONA, 24 MAR - I Carabinieri del Nas di Padova hanno eseguito a Verona un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un medico di base, ritenuto responsabile di aver simulato la somministrazione del vaccino anti Covid-19 a pagamento, e di altre cinque persone che fungevano da intermediari, procurando i "clienti" che richiedevano la finta vaccinazione. Gli arrestati sono indagati, a vario titolo, per peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, esercizio abusivo di professione, epidemia colposa, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici e in certificati, truffa aggravata. Sarebbero 285 i presunti casi di corruzione accertati a carico di altrettanti soggetti, che dietro un pagamento di circa 300 euro ricevevano le false certificazioni senza aver ricevuto il vaccino.

