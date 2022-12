Fanno la spesa senza pagare, 3 arresti in poche ore a Milano

MILANO, 08 DIC - Per aver tentato di uscire da tre supermercati dell'Esselunga con il carrello della spesa pieno di prodotti senza aver pagato alle casse, tre persone sono state arrestate ieri dalla Polizia di Stato nel giro di poche ore e in zone diverse di Milano. Secondo quanto riferito il primo episodio risale alle 8 poco dopo l'orario di apertura del punto vendita di via De Angeli, zona via Ripamonti. Un 54enne milanese, dopo essere riuscito ad uscire con il carrello con cibo per 380 euro è stato inseguito da una addetta alla sicurezza fino alla vicina via Ortles per poi essere bloccato dagli agenti della volante. L'accusa è furto. Più tardi, poco prima delle 16, una scena simile si è registrata nel negozio della catena della grande distribuzione di viale Umbria. Un romeno di 23 anni ha prelevato merce per 270 euro e ha cercato di varcare le casse senza saldare il conto. E' stato fermato per tentato furto. Alle 17, infine, terza replica in via Cena. Un uomo di 36 anni, pure lui italiano, ha riempito il carrello di generi alimentari ed altro per 470 euro. La sua fuga è finita appena fuori dal supermercato. Tutti e tre gli arrestati hanno piccoli precedenti.

