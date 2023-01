Federalberghi, per l'epifania 5,2 milioni di italiani in viaggio

ROMA, 03 GEN - Sono 5,2 milioni gli italiani che non rinunciano alla vacanza anche nei giorni dell'Epifania, complice la collocazione di venerdì. Sono le stime di Federalberghi. Tra chi ha scelto una vacanza lunga, Natale e Befana compresi (3 milioni e 54mila persone) e chi si è orientato solo su Capodanno ed Epifania (242 mila), si distingue quel milione e 868 mila che si muoverà solo per la Befana. Tra le destinazioni vince l'Italia (97,7%). "Si ha la percezione che il turismo italiano stia cambiando - commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - Oggi i nostri concittadini mostrano di avere delle priorità: viaggiare sì, ma in modo intelligente, rifuggendo da situazioni di stress eccessivi. Far bene la vacanza fa bene alla vacanza,". "Nel complesso potremmo dire che si chiude in bellezza - conclude Bocca - Se non ci fosse però quel 34% di persone che ridurrà la durata del viaggio a causa degli aumenti divenuti insostenibili. Sono questi i veri nemici del turismo e di tutta la sua filiera. Se c'è un'urgenza nel nostro comparto, e lo gridiamo a gran voce, è quella di porre un freno ai rincari". In dettaglio, saranno complessivamente 5 milioni e 164 mila gli italiani per l'Epifania. Nel 97,7% dei casi si sceglierà l'Italia, per il restante 2,3% mete estere. In generale non ci si allontanerà molto da casa, privilegiando la regione della propria residenza (68,6%) o una regione vicina (29,1%). Tra i vacanzieri, 1 milione 868 mila si metterà in viaggio per il solo periodo dell'Epifania; 242 mila saranno già in movimento sin da Capodanno mentre 3 milioni e 54 mila avrà programmato la vacanza lunga, ovvero l'intero arco delle festività, da Natale alla Befana. Per coloro che andranno in vacanza esclusivamente nel periodo dell'Epifania, la durata media sarà di circa 3,3 notti con una spesa pro capite complessiva (ovvero comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) di 572 euro di cui 567 per chi resta in Italia e 875 per chi sceglie l'estero. Il giro di affari specifico del week end si attesterà sui 1 miliardo e 68 milioni di euro. L'alloggio preferito sarà l'albergo nel 44,3% dei casi, seguito a distanza dalla casa di parenti o amici con il 29,5%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA