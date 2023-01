Fedriga,Italia come negozio buono ma con vetrina impolverata

TRIESTE, 25 GEN - Il sistema imprenditoriale italiano "è come un negozio di un artigiano che fa cose magnifiche ma ha la vetrina impolverata e non si vede dentro". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in apertura del secondo giorno di Selecting Italy, l'evento di studio della Conferenza sull'attrazione di investimenti esteri. "Quando il cliente entra trova cose magnifiche ma bisogna convincerlo a entrare. Dunque, o impariamo a fare bene la vetrina oppure rischiamo che nessuno si fermi. Abbiamo le potenzialità ma dobbiamo essere in grado di metterle in atto", ha aggiunto Fedriga. "Non dobbiamo inventarci niente ma solo raccontare la realtà. Il marketing è importante in questo passaggio", ha concluso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA