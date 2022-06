Femminicidio in Friuli: omicida resta in carcere

TRIESTE, 18 GIU - Paolo Castellani, l'uomo che ha confessato di aver ucciso la moglie Elisabetta Molaro, con decine di coltellate, la notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno, nell'abitazione in cui abitavano, a Codroipo, resterà in carcere. Lo ha deciso il gip del tribunale di Udine, Mariarosa Persico, sciogliendo le riserve sull'udienza di convalida. La giudice ha convalidato l'arresto compiuto dai carabinieri alcune ore dopo l'omicidio, quando avevano rintracciato e portato in caserma l'uomo. Vagava all'alba, seminudo, nei pressi di Villa Manin.

