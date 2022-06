Ferisce la compagna in casa e fugge prima dei soccorsi

MILANO, 08 GIU - E' fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri di Sesto San Giovanni l'uomo che nel primo pomeriggio ha ferito la sua compagna al collo con una bottiglia di vetro e che sembrava poi essersi barricato in casa. Quando infatti i carabinieri sono riusciti a entrare nell'appartamento l'uomo non c'era. Sono stati trovati e portati in sicurezza tre cani di grossa taglia. L'uomo aveva avuto una lite con la donna, che era anche scappata in un appartamento vicino. Il compagno l'ha comunque raggiunta, riportata in casa e ferita al collo con una bottiglia. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerla sul balcone con un'autoscala e portarla a terra, dove gli operatori del 118 l'hanno portata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

