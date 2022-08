Fermato a Porto Torres con 12 kg di droga per 1,5 milioni

PORTO TORRES, 25 AGO - Era appena sbarcato con la sua Citroen C4 da un traghetto proveniente da Barcellona ed era diretto in un B&B di Sassari dove avrebbe trascorso un periodo di vacanza, ma nell'auto nascondeva 12 chili di hascisc e cocaina. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza della Tenenza di Porto Torres. Arrestato un 54enne spagnolo. Sequestrati 120 panetti di hascisc da 100 grammi ciascuno e un panetto di cocaina. La droga avrebbe fruttato oltre 1,5 milioni di euro. La nuova operazione condotta dai militari delle Fiamme gialle di Porto Torres, coordinati dal capitano Manuel Milia, è scattata martedì mattina. I militari erano impegnati nei consueti controlli agli sbarchi a Porto Torres, al lavoro le unità cinofile con il Border Collie, Fred, un cane di circa due anni esperto nel fiutare anche la minima traccia di droga. Verificando la Citroen C4 con a bordo lo spagnolo, Fred ha subito puntato l'auto. È scattata immediatamente una dettagliata perquisizione che ha consentito di recuperare un primo mezzo panetto di droga nel portabagagli. Ma il cane antidroga e i militari delle Fiamme gialle non si sono accontentati. Fred continuava a 'puntare' la parte anteriore dell'auto. Individuare l'ingente carico non è stato facile. I panetti erano nascosti dietro il cruscotto anteriore in un doppio fondo che si apriva con combinazioni, smontandolo i finanzieri hanno trovato i panetti. Per il corriere spagnolo si sono aperte le porte del carcere.

