Ferrari fuori controllo distrugge un bar e auto in sosta

Una Ferrari lanciata a forte velocità in via Casaregis a Genova è piombata la scorsa notte su un dehor di un bar distruggendolo ed ha terminato la sua corsa su alcune auto parcheggiate, provocando diversi danni. Gli occupanti si sono poi allontanati. Nessun passante è rimasto coinvolto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura ormai pericolante del bar, e delle autovetture. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine per risalire al proprietario della vettura e per verificare il suo stato durante la guida.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA