Ferrovie:ancora disagi a Venezia,in tilt sistema informativo

VENEZIA, 24 MAR - Dalle prime ore di questa mattina si registrano disservizi al sistema informativo nelle stazioni di Venezia-Santa Lucia e Mestre. I tabelloni orari riportano ritardi e corse cancellate, nonostante i convogli circolino regolarmente. Turisti e pendolari, disorientati, sono indirizzati ai binari, con non poca fatica, da una voce guida in filodiffusione e da personale di Ferrovie dello Stato. Per il momento Trenitalia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, difficile dire, quindi, se il disservizio sia o meno ricollegabile all'attacco informatico di ieri. Per il momento, continuano ad essere chiuse le biglietterie e fuori uso le emettitrici automatiche. Difficoltà sarebbero state ravvisate da alcuni viaggiatori anche nell'acquisto dei titolo di viaggio online.

